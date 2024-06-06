Meksika ve Uruguay arasında oynan dostluk maçında çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçı tatil etmek zorunda kaldı

Meksika ile Uruguay arasındakihazırlık maçı, tribünlerde çıkan kavga ve sahaya giren taraftarlar nedeniyle kaosa dönüştü.

Meksika, Liverpool yıldızı Darwin Nunez'in hat-trick yaptığı maçta Uruguay'a 4-0 yenildi. Maçın 90. dakikasında, Denver, Colorado'daki Empower Field at Mile High stadyumunda iki taraftar sahaya girdi. Hakem Oshane Nation, güvenlik görevlilerinin sahaya giren taraftarları yakalamaya çalışmasıyla oyunu hemen durdurdu. Bu kesintiden memnun görünen taraftarlar, daha önce kendi takımlarına karşı "ole" tezahüratları yapmıştı. Sahaya girenler, hakemin maçı üç dakika erken bitirmesine neden oldu.

Ancak son düdükten sonra tribünlerde şiddet olayları çıktı. Görüntülerde, insanların birbirlerine yumruk attığı ve diğer izleyicilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Bazı taraftarlar ise içecek ve bardak fırlattı.

Meksika, Copa America öncesi ikinci hazırlık maçında 9 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak. El Tri, 1993'ten 2016'ya kadar her turnuvada yer almasına rağmen, 2019 ve 2021 turnuvalarına katılmadı. Ancak bu kez turnuvaya tekrar davet edildiler ve kabul ettiler. Bu yıl gruplarında Ekvador, Venezuela ve Jamaika ile karşılaşacaklar. İlk maçları 23 Haziran'da Jamaika'ya karşı olacak.

Uruguay ise 15 şampiyonlukla turnuvada Arjantin'in ardından en çok kupa kazanan ikinci ülke. Son başarılarını 2011'de Luis Suarez ve Diego Forlan'ın golleriyle Paraguay'ı 3-0 yenerek elde ettiler.