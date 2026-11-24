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Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde Meksika'nın 3 bin 500 yıllık oyunu "P'urepecha topu"na ilgi büyük oldu.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, kökleri MÖ 1500 yılına kadar uzanan Meksika kökenli antik bir spor oyunu ziyaretçilerle buluştu.

120 metre uzunluğunda ve 6-8 metre genişliğinde bir sahada, her takımda 6-8 oyuncu ile oynanan "P'urepecha topu"nda, topa alt tarafı kavisli (hokey sopasına benzer) tahta bir bastonla vuruluyor.

Bu dönemde Meksika'nın Michoacan eyaletinde olan bölgenin ilk yerleşimcilerine kadar uzanan oyun, hokey ailesindekilere benzer bir Meksika yerli sporudur.

P'urepecha topu oynayan ekibin lideri Manuel Sanchez, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Meksika halkını temsilen ülkelerinden çok uzakta, Asya kıtasında olan bu festivale katılmanın çok büyük bir önem taşıdığını belirten Sanchez, "Etnospor Kültür Festivali sayesinde ülkemizin dışında da tanınıyoruz. Kültürümüzü yaşamanın yalnızca Meksika içinde değil, dünyada da değerli olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu oyunun Meksika'nın Michoacan eyaletinden çıkarak yüzyıllar boyunca köylülerin sözlü geleneği sayesinde korunduğunu vurgulayan Sanchez, bu oyunun diğer isminin ise "Uarhukua Ch'anakua" olduğunu söyledi.

P'urepecha topu oyununun en eski kalıntılarına Michoacan'daki "Cerro de los Penoles" bölgesinde rastlandığını aktaran Sanchez, keşfedilen izlerde sopayla oynayan insan figürleri ve izleyiciler bulunduğunu ifade etti.

"İnsanlar ateşle oynamamıza çok şaşırdı"

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festivalde kendilerine yoğun ilginin olduğunu vurgulayan Sanchez, alevli topla oynadıklarını gören ziyaretçilerin kendilerini ilginç bulduğunu aktardı.

Sanchez, "Sunduğumuz bu gösteride yaşamı kutluyor ve Meksika kültürümüzün bir parçası olan ölüme saygı duruşunda bulunuyoruz. İnsanlar ateşle oynamamıza çok şaşırdı, kültürümüzde önemli yeri olan 'Curicaveri tanrısı' sayesinde bu oyuna sahibiz. Bu yüzden ateşle hak ettiği tüm saygıyla oynuyoruz, çünkü birçok kültürde güneş ve ateş çok önemlidir." dedi.

Bu oyunun 21 yıldır içinde olduğunu vurgulayan Sanchez, 2022'de Türkiye'nin İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na da katıldıklarını söyledi.

Türkiye dışında dünyanın birçok yerinde organizasyonlara katıldıklarını aktaran Sanchez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Brezilya'da düzenlenen ilk Yerli Buluşması'na katıldık. İtalya'daki Tocati Festivali'nde de 2012 ve 2014'te yer aldık. Şimdi de federasyonumuz ve başkanımız Ana Claudia Collado Garcia sayesinde Suudi Arabistan'da bu kültür festivalindeyiz. İsteyenler bizi Meksika Yerli ve Geleneksel Oyunlar ve Sporlar Federasyonunun internet sayfalarından takip edebilir."

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA