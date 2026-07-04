Meksika Milli Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarını tamamladı

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 6 Haziran Pazartesi günü İngiltere'yle karşılaşacak Meksika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Centro de Alto Rendimiento'da gerçekleştirilen ve 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olan idmanda, Meksikalı oyuncular ısınma hareketleri sonrası çeşitli topsuz oyunlar oynadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Meksika-İngiltere maçı TSİ 03.00'te Mexico City Stadı'nda oynanacak.