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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi Romo'nun 50. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Meksika bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)

Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )

Güney Kore : Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)

Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho ( Güney Kore )

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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