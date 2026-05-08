Meksika'da okullar, FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacak

Meksika Kamu Eğitim Bakanı Mario Delgado, olağanüstü sıcak hava dalgası ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle okulların 5 Haziran'da kapanacağını açıkladı.

Delgado, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Bu değişiklik, son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının haziran ve temmuz aylarında da devam edecek olması ve ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
