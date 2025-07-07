Meksika, Altın Kupa'da Amerika'yı Geçerek Şampiyon Oldu

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Meksika, CONCACAF Altın Kupa finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup ederek 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Maçın başında öne geçen ABD'ye Meksika, attığı gollerle karşılık vererek turnuvanın en başarılı takımı unvanını sürdürdü.

CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 yenen Meksika, şampiyon oldu.

ABD'nin Houston şehrinde NRG Stadı'nda oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri, Chris Richards'ın 4. dakikasında attığı golle öne geçerken Meksika, 27. dakikada Raul Jimenez'le beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Meksika, Edson Alvarez'in 77. dakikadaki kafa golüyle maçı 2-1 aldı.

Meksika, 10. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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