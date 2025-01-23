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Osimhen, gazetecileri yumrukladı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, eğlence mekanı çıkışında gazetecileri karşısında görünce adeta çıldırdı. Kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere çok sert tepki gösteren Osimhen, hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün gece (çarşamba gecesi) arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanı çıkışında ortalığı birbirine kattı.

İSTANBUL GECELERİNDE GÖRÜLDÜ

Sarı-kırmızılıların yıldızı Osimhen, İstanbul gecelerinde boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, yanındaki yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Maslak'taki bir eğlence mekanında görüntülendi.

MEKAN ÇIKIŞINDA GAZETECİLERE SALDIRDI

Posta'nın haberine göre; Osimhen, mekan çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve kameraları engellemeye çalışarak görüntülerin silinmesini istedi. Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.

"ATTIĞI YUMRUK BAŞIMA GELDİ"

Gazeteci Tolga Bozduman yaşananları şöyle anlattı;

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."

Osimhen, gazetecileri yumrukladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Osimen sen ne çabuk orjinal gs li oldun.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bu adam hristiyan mi musluman mi anlamadim

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