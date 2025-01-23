Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün gece (çarşamba gecesi) arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanı çıkışında ortalığı birbirine kattı.

İSTANBUL GECELERİNDE GÖRÜLDÜ

Sarı-kırmızılıların yıldızı Osimhen, İstanbul gecelerinde boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, yanındaki yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Maslak'taki bir eğlence mekanında görüntülendi.

MEKAN ÇIKIŞINDA GAZETECİLERE SALDIRDI

Posta'nın haberine göre; Osimhen, mekan çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve kameraları engellemeye çalışarak görüntülerin silinmesini istedi. Osimhen ve arkadaşları, sonuç alamayınca hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.

"ATTIĞI YUMRUK BAŞIMA GELDİ"

Gazeteci Tolga Bozduman yaşananları şöyle anlattı;

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."