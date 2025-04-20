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Mehmet Yıldırım: 'Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off'a yerleşelim'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, kalan 3 maçta maksimum puan almak istediklerini ifade etti.

- Mehmet Yıldırım: "Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off'a yerleşelim"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, Ümraniyespor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak Play-off'a yerleşelim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, "Bu oyuncu grubuyla 4. maçımızdı. Daha önceki 3 maçı kazanmıştık. 3 maçı kazanınca hayal kurmaya başlamıştık. Futbolcularımız iyi mücadele etti. Biraz kötü oynadık ama mücadele anlamında hiç problem yok. Bundan önce olduğu gibi bu maçta da iyi mücadele etti. Geriye 3 maç kaldı, 3 maçta da maksimum puanları alarak bitirmek istiyoruz. Gönül isterdi sahamızda bu maçı kazanarak play-off'a yerleşelim. Tekrar oyunculara teşekkür ediyorum. Artık Karagümrük maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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