Haberler

Mehmet Topal'dan Mourinho'ya Fenerbahçe tepkisi

Mehmet Topal'dan Mourinho'ya Fenerbahçe tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Mehmet Topal, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesini eleştirdi. Topal, Mourinho'nun söylemleriyle ilgili, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor.'' dedi.

Teknik direktör Mehmet Topal, Portekizli meslektaşı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesinin talihsiz ve yanlış olduğunu söyledi. Son olarak Romanya ekibi Petrolul'da görev yapan 39 yaşındaki teknik adam, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''TALİHSİZ VE YANLIŞ BİR AÇIKLAMA''

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Benfica takımıyla anlaşan Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım" ifadesi hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kim olursa olsun, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de olabilir. Bu konuda saygıya önem veren biriyim. Tabii onun da ne yaşadıklarını bilemem ama Mourinho gibi önemli bir isim bence açıklama yaparken dikkat etmeli." diye konuştu.

''YURT DIŞINA DAHA FAZLA AÇILMALIYIZ''

Mehmet Topal, daha fazla Türk teknik adamın yurt dışında görev yapması gerektiğini belirtti.

Kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini aktaran Topal, "Zamanımı maç izleyerek ve yurt dışında çalıştığım eski hocalarımı ziyaret ederek geçiriyorum. Bazı takımlardan teklif aldım. Yurt dışına daha fazla açılmalıyız çünkü bu kadar kötü bir futbol ortamının olduğu, futboldan çok başka olayların konuşulduğu bir yerde kendini geliştirmek isteyenler için Avrupa'da devam etmek çok büyük bir avantaj. Umarım ilerleyen zamanlarda da bu kaos ortamından çıkar ve tamamen futbola adapte oluruz. Hedefim yurt dışında devam etmek." diye konuştu.

''TOPARLANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM''

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-1 yenilmesini ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasını da değerlendiren Mehmet Topal, şunları kaydetti:

"A Milli Takım'da son maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük. Ancak çok sert ve ciddi bir ülkeye karşı oynadık. Bunu da unutmamak gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray yenildi. Bazen böyle kötü zamanlar olabiliyor ama önemli olan takımlarımızı ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Diğer maçlarda toparlanacaklarını düşünüyorum. Başarılar diliyorum."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı

Ekrem İmamoğlu'na o davadan kötü haber! İstinafta onandı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyiz

Netanyahu'ya bir kez daha resti çekti: Onu sana vermeyiz
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.