Mehmet Özdilek: Fenerbahçe'den teklif aldım ama Beşiktaş'a sözüm vardı

Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta geçirdiği yılları, kariyerine nasıl başladığını ve neden Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini anlattı.

"16 YAŞINA KADAR FUTBOLLA ÇOK İÇLİ DIŞLI DEĞİLDİM"

Mehmet Özdilek, futbol serüveninin başında sporla çok ilgili olmadığını, ancak çevresindeki insanların yeteneğini fark ettiğini anlattı: "Futbolu sevenler ve izleyenler, 'Sen iyi bir oyuncu olacaksın' derdi." Profesyonel futbol hayatının Kahramanmaraşspor'da başladığını söyleyen Özdilek, kariyerinin dönüm noktalarından birini de şu sözlerle açıkladı: "Samsun-Beşiktaş maçını izlerken, 'Ben bu takımda oynarım' dedim, 3 yıl sonra Beşiktaş'taydım."

"ASLA VAZGEÇMEDİM"

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Özdilek, yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediğini belirtti. "Her şeyi yaşadım, zaman zaman hayat kırıklıkları yaşadım ama asla vazgeçmedim" diyen teknik adam, sahada hiçbir zaman burun kıvırılacak bir oyuncu olmadığını da özellikle vurguladı. Futbola olan disiplini ve bağlılığı, onun Beşiktaş'ın en çok forma giyen oyuncularından biri olmasını sağladı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Özdilek, Fenerbahçe'den aldığı teklifi neden geri çevirdiğini de ilk kez açık yüreklilikle anlattı: "Beşiktaş'a sözüm vardı, o yüzden kabul etmedim." Şifo Mehmet lakabının hayatına etkisinden de söz eden Özdilek, bu lakabın zaman zaman kendi adının önüne geçtiğini, ancak bu durumun onu olumsuz etkilemediğini söyledi. Futbolu zirvedeyken bıraktığını belirten Özdilek, emeklilik kararının ardından duygusal anlar yaşadığını da sözlerine ekledi.