Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye dopingle mücadelede kararlı adımlar atıyor

Kanada'da düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Toplantısına katılan WADA Mütevelli Heyeti Üyesi, 28. Dönem İzmir Milletvekili, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak dopingle mücadele konusunda çok kararlı adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Toplantısı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi. Toplantıya WADA Mütevelli Heyeti Üyesi, 28. Dönem İzmir Milletvekili, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi'nin tek kamu otoritesi temsilcisi olarak katıldı. Toplantıda; Rusya Anti-Doping Ajansı'nın uyumsuzluk durumu, Dopingle Mücadelede İnsan Hakları Sporcu Danışma Grubunun Raporu, Sporcuların Dopingle Mücadele Ombudsmanı ve Dünya Dopingle Mücadele Programı danışma süreci, Ajansın temel performans göstergelerine ilişkin ilerleme ve WADA Stratejik Planının (2025-2029) güncellenmesi, WADA Yönetişim Reformları Uygulamaları, 2024 yılı için Mütevelli Heyeti, İcra Komitesi (ExCo), Daimi Özel Komiteler ve Daimi Komitelerin oluşumunun onaylanması gibi önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Uzman Komitelerin 2023 çalışmaları da dahil olmak üzere WADA'nın ana faaliyet alanları, WADA Etik Kurallarındaki Değişiklikler, WADA Çıkar Çatışması Politikasının Kabulü, İnsan Hakları Etki Değerlendirmesi Projesinin Ön Raporu ve Dünya Dopingle Mücadele Programı Güncelleme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

"DOPİNGLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI TECRÜBEMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRME GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Toplantı'nın gündemi ile ilgili konularda konuşan Mehmet Kasapoğlu, "WADA'daki Avrupa Konseyi temsili pozisyonumuza ilave olarak Taraf Devletler 9. Konferansında (COP 9), Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada'yı temsilen Büro Başkan Yardımcılığına seçildik. Dopingle mücadelede uluslararası tecrübemizi sürekli geliştirme gayreti içindeyiz. Türkiye olarak dopingle mücadele konusunda çok kararlı adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında, uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde WADA başta olmak üzere ilgili bütün paydaşlarla istişare içinde Ulusal mevzuatımızı oluşturma sürecini yürütüyoruz" dedi.

"YÖNETİŞİM REFORMLARINI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE UYGULAYAN WADA'NIN TÜM ÇABALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Mütevelli Heyetinde Avrupa Konseyi'nin tek kamu otoritesi temsilcisi olarak söz alan Kasapoğlu konuşmasında Yönetişim Reformlarını şeffaf bir şekilde uygulayan WADA' ya memnuniyetini dile getirirken, temsiliyetin daha geniş bir çerçevede uygulanmasına yönelik beklentisini de açıkladı.

Kasapoğlu, "Sporcuların ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının sporun ve anti-doping politikalarımızın en önemli aktörleri olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Yönetişim Reformlarının belki de en önemlisi, Sporcuların ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının WADA yönetiminde temsilinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda yapılan reformlar sonucunda, WADA Sporcu Konseyi ve WADA Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları Danışma Grubundan temsilcilerin Mütevelli Heyetimizde ve Yürütme Komitemizde yer almasını WADA'nın kapsayıcı yönetim anlayışı açısından çok değerli buluyorum. Onların ve diğer üyelerin atanmalarıyla WADA'nın dopingle mücadelede spor kamuoyunda daha güçlü bir şekilde temsil edildiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.