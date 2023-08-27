Mehmet Kazan, Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonu oldu
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Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Czech Disabled Open, Türkiye'yi temsil eden Mehmet Kazan'ın şampiyonluğuyla sona erdi.
Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Czech Disabled Open, 26-27 Ağustos tarihinde Çek Cumhuriyeti'nde oynandı.
Golf Resort Ceska Lipa'da oynanan organizasyonda İtalya, Litvanya, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den toplam 57 sporcu sahaya çıktı.
Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde Türkiye'yi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Müsabakada Türk sporculardan Karahan Yıldırım'da yer aldı.
Yoğun yağmur altında gerçekleşen final raundunun ardından, Milli sporculardan Mehmet Kazan, toplamda 147 (+3) gross skorla "Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonu" oldu.
Kazan aynı zamanda, "best other" kategorisinde de 70 puanla birincilik ödülünü aldı.