Haberler

Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası

Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel milli atlet Mehmet Emin Eğilmez, 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda T20 kategorisi 1500 metrede altın madalya kazanarak bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu oldu. Esra Bayrak ise T20 üç adım atlama branşında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Özel milli atlet Mehmet Emin Eğilmez, 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda T20 kategorisi 1500 metrede altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Ourense kentindeki organizasyonun ikinci gününde özel sporculardan Mehmet Emin Eğilmez, T20 kategorisi 1500 metrede 4.00,62'lik derecesiyle bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

Özel milli kadın sporculardan Esra Bayrak ise T20 kategorisi üç adım atlama branşında 10.92 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, başarılarından dolayı milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Geleni geçeni eziyorlar! Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyor

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular