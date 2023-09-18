Mehmet Demirkol'un Tadic yorumu Fenerbahçe taraftarını ayaklandırdı

Beşiktaş'ın 11 transfere rağmen kadro kalitesinin yükselmediği aksine düştüğü yönündeki eleştiriye cevap veren Mehmet Demirkol, bu eleştirileri yapmak için erken olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'de "Olağanüstü, şahane" olarak lanse edilen Tadic'in bile tartışılmaya başlandığını söyledi.

"TADIC'İ FENERBAHÇELİLER TARTIŞIYOR"

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Mehmet Demirkol'la Karşı Karşı'ya" programında açıklamada bulunan Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın 11 transfere rağmen kadro kalitesinin yükselmediği aksine düştüğü şeklindeki yoruma katılmadığını belirtirken, "'Şahane, olağanüstü, biz niye alamadık o adamı' dediğin Tadic'i Fenerbahçeliler tartışıyor şu anda" ifadelerini kullandı. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

CRESPO ÖRNEĞİ

Zaman vurgusu yaparak henüz iyi ya da kötü yorum için erken olduğunu belirten Demirkol verdiği Miguel Crespo örneğinde ise, "'Hepimiz bu adamı nerden buldun?' dedik. Şimdi 'Niye oynamıyor?' diyorsun" dedi.

Mehmet Demirkol'un yorumuna gelen tepkiler: