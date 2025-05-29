Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini sürdüren Victor Osimhen'in durumuna dair açıklama yaptı. Demirkol yaptığı açıklamada, "Kaç programdır aynı şeyi söylüyorum. İngiltere'de çıt çıkmıyor. Herkes santrfor ararken kimse Osimhen demiyor. Bu ismin geçmemesi normal değil bu şartlarda. Dolayısıyla herkes oyuncunun Al Hilal'e gideceğinin farkında." dedi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalına açıklamalarda bulunarak Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Demirkol, Nijeryalı oyuncunun Al Hilal'e gideceğini söyleyerek Sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

'HERKES AL HILAL'E GİDECEĞİNİN FARKINDA'

Victor Osimhen'in Al Hilal'e gideceğini söyleyen Mehmet Demirkol, 'Kaç programdır aynı şeyi söylüyorum. İngiltere'de çıt çıkmıyor. Herkes santrfor ararken kimse Osimhen demiyor. Bu ismin geçmemesi normal değil bu şartlarda. Dolayısıyla herkes oyuncunun Al Hilal'e gideceğinin farkında.' dedi.

'İNANILMAZ BİR PARA'

Al Hilal'in Osimhen'e yaptığı teklifle Avrupa ekiplerinin rekabet etmesinin zor olduğunudile getiren Demirkol, "Kimse oradan gelen teklifle rekabet edemeyeceğinin farkında. 45 milyon Euro'dan 3 yıl minimum 120 milyon Euro inanılmaz bir para." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

'GALATASARAY'IN TEKLİFİ DE FENA DEĞİLDİ'

Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı tekliften bahseden Demirkol, " Galatasaray'ın teklifi de fena değildi. 12 milyon Euro maaş ve global-yerel firmalardan gelecek reklamlar. O şekilde 20'ye yaklaşır. Galatasaray, İngilizler bizle başa çıkamazdan emin. Ama Araplar başka bir seviyeye çıkardı." sözlerini sarf etti.

'CUMA GÜNKÜ MAÇ VEDA FORMATI'

Osimhen'in RAMS Başakşehir karşısında taraftara veda edebileceğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Cuma günkü maç bir veda formatına döndürülebilir. Bana ilk gelen şuydu; Cuma'ya kadar herhangi bir açıklama yapmayıp cumartesi yapılacak gibiydi. Bakalım Galatasaray taraftarı hala umutlu, oyuncu çıkıp bir sene daha kalıyorum der diye. Bakalım ne diyecek.' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakalım orada aynı başarıyı gösterebilecek mi? Çok su kaldırır bu konu bana göre. Orada musade edecekler mi bakalım! El kol, adam sırtına çıkmak, ittirmek çekmek, yok biseyvyaaa demek..... zor gibi görünüyor.

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Haber YorumlarıHalit:

Barcelona ya yakışırdı onlarda ona yakın para verebilirdi keşke Barcelona ya gitseydi???

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