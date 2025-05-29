Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalına açıklamalarda bulunarak Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Demirkol, Nijeryalı oyuncunun Al Hilal'e gideceğini söyleyerek Sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

'HERKES AL HILAL'E GİDECEĞİNİN FARKINDA'

Victor Osimhen'in Al Hilal'e gideceğini söyleyen Mehmet Demirkol, 'Kaç programdır aynı şeyi söylüyorum. İngiltere'de çıt çıkmıyor. Herkes santrfor ararken kimse Osimhen demiyor. Bu ismin geçmemesi normal değil bu şartlarda. Dolayısıyla herkes oyuncunun Al Hilal'e gideceğinin farkında.' dedi.

'İNANILMAZ BİR PARA'

Al Hilal'in Osimhen'e yaptığı teklifle Avrupa ekiplerinin rekabet etmesinin zor olduğunudile getiren Demirkol, "Kimse oradan gelen teklifle rekabet edemeyeceğinin farkında. 45 milyon Euro'dan 3 yıl minimum 120 milyon Euro inanılmaz bir para." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN TEKLİFİ DE FENA DEĞİLDİ'

Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı tekliften bahseden Demirkol, " Galatasaray'ın teklifi de fena değildi. 12 milyon Euro maaş ve global-yerel firmalardan gelecek reklamlar. O şekilde 20'ye yaklaşır. Galatasaray, İngilizler bizle başa çıkamazdan emin. Ama Araplar başka bir seviyeye çıkardı." sözlerini sarf etti.

'CUMA GÜNKÜ MAÇ VEDA FORMATI'

Osimhen'in RAMS Başakşehir karşısında taraftara veda edebileceğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Cuma günkü maç bir veda formatına döndürülebilir. Bana ilk gelen şuydu; Cuma'ya kadar herhangi bir açıklama yapmayıp cumartesi yapılacak gibiydi. Bakalım Galatasaray taraftarı hala umutlu, oyuncu çıkıp bir sene daha kalıyorum der diye. Bakalım ne diyecek.' şeklinde konuştu.