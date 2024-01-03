TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var

Son 1 ay içerisinde Türk futbolunda yaşanan olayların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündemde...Büyükekşi'nin görevi bırakması durumunda ise koltuğuna 2 talip var.

SON 1 AYDA KOLTUĞU SALLANMAYA BAŞLADI

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı, İstanbulspor'un maç esnasında sahadan çekilmesi ve son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi zora soktu. Bu gelişmeler sonrası istifa edeceği konuşulan Büyükekşi'nin sağlık koşullarını gerekçe göstererek görevi bırakacağı konuşuluyor.

YERİNE 2 TALİP VAR

Kulislerde dolaşan iddiaya göre; Büyükekşi'nin görevi bırakması durumunda TFF Başkanlığı için iş insanı Cemil Kazancı ve Servet Yardımcı'nın adı geçiyor. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957, Rize doğumlu Servet Yardımcı, bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.