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Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden eski başkan Mehmet Büyükekşi, veda mesajı paylaştı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Büyükekşi, "Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, dün Ankara'da yapıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan, 134 oyla Hacıosmanoğlu oldu.

Bu sonucun ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi de bir veda mesajı paylaştı. Büyükekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVİ LAYIĞIYLA YERİNE GETİRMEYE GAYRET ETTİK"

"Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Türk Futbol ailesinin birbirinden değerli üyeleriyle son derece yakın bir diyalog ve iş birliği ortamı içerisinde, Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı'nı da tamamladık. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı.

Görev sürecimiz boyunca Türk futboluna değer katma çabalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkan ve üyelerimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerine, Federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına ve son olarak Türk Futbol kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Uğur Onur:

Kara leke olarak

21
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Ramazan KAPUCUOĞLU:

çok basariliydiniz çok özellikle Arabistandaki kupa maçı ile ??

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Selcuk Arslan:

Evet Antalya maçı,riyad meselesi ve daha niceleriyle tarihe geçtin olaya başka bakış açısıyla bakarsan adam haklı;he deyin geçin??????

0
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