Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa çıkışı: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı ve Milli Takım'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Milli Takım'ın güzel bir hava içinde olduğunu, genç oyuncuların deneyim kazandığını ve önemli hazırlık maçlarına çıkacaklarını belirtti. Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihine dair bir değişiklik olmadığını, Fenerbahçe'den gelen tarih değişikliği talebinin değerlendirildiğini ifade etti.

"YENİ OYUNCULAR DA GELDİ"

Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçları için konuşan Mehmet Büyükekşi, "Macaristan'la hazırlık maçı yapacağız. Futbolcularımız orada kampa devam edecek. Futbolcularımız oradan Avusturya'ya geçecek ve Avusturya maçından sonra Türkiye'ye döneceğiz. İtalya ve Polonya ile de hazırlık maçımız olacak daha sonra. Milli takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız, bütün takımların maçlarını izliyor, futbolcuları yakın takibe aldı. O yüzden yeni oyuncular da geldi. Can'ın katılması büyük bir kazanç. O konuda Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ediyorum. Semih yine aynı şekilde aramıza katıldı, Oğuz aramıza katıldı. Bu takım inşallah EURO2024'te güzel işler yapacak. Türk Milleti'ni sevindirecek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TALEP GELDİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı sorusuna yanıt veren Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz. Bu kadar söyleyeyim" dedi.