Mehmet Altıparmak, Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Özbelsan Sivasspor'da teknik direktörlük görevine gelen Mehmet Altıparmak, taraftarlara yakışan bir takım izlettirmek istediklerini belirterek, "Tüm enerjimizle çalışacağız" dedi.

Özbelsan Sivasspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkanvekili Burak Özçoban ile Mehmet Altıparmak, sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Özçoban, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise, "Sivasspor gibi köklü bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek. Tüm enerjimizle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS