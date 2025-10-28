Haberler

Mehmet Altıparmak, Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Mehmet Altıparmak, Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı. Altıparmak, taraftara yakışan bir takım oluşturma hedefinde olduklarını vurguladı.

Özbelsan Sivasspor'da teknik direktörlük görevine gelen Mehmet Altıparmak, taraftarlara yakışan bir takım izlettirmek istediklerini belirterek, "Tüm enerjimizle çalışacağız" dedi.

Özbelsan Sivasspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkanvekili Burak Özçoban ile Mehmet Altıparmak, sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Özçoban, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise, "Sivasspor gibi köklü bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek. Tüm enerjimizle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.