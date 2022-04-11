Mehmet Altıparmak Kocaelispor'a veda etti - Haberler

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Mehmet Altıparmak Kocaelispor'a veda etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Altıparmak Kocaelispor'a veda etti

Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Kocaelispor ile yollarını ayıran Mehmet Altıparmak kulübe veda etti.

Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Kocaelispor ile yollarını ayıran Mehmet Altıparmak kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Altıparmak, futbolcular ve personellerle de vedalaşıp tesislerden ayrıldı.

Kocaelispor'da dün alınan Bursaspor mağlubiyeti sonrasında Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, bugün tesis çalışanları ve futbolcularla vedalaşarak kulüpten ayrıldı. Sosyal medya hesabından da yazılı açıklama yapan Altıparmak, "Büyük umutlarla başladığımız, Kocaelispor teknik direktörlüğü görevinden tüm çabamıza rağmen çalışmalarımızın skora etki etmemesi ve hedef birlikteliğinin sağlanamaması sebebiyle ayrılmış bulunuyoruz. Umarım bu kan değişikliği oyuncu grubunda olumlu bir etki oluşturur ve çok sevdiğimiz büyük Kocaelispor camiası ligi hak ettiği noktada tamamlar. Görev süremiz boyunca yanımızda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Mehmet Altıparmak Kocaelispor'a veda etti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Altıparmak, Bursaspor, Medya, Spor, Haberler

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