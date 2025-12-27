Gençlik ve Spor Bakanlığı, şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Hürriyet nişanemiz İstiklal Marşı'mızı Türk milleti'ne armağan eden, fikirleri ve mısralarıyla nesillere yol gösteren istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.