Mehmet Ablay Elazığspor'dan Ayrıldı
Elazığspor ile yollarını ayıran genç futbolcu Mehmet Ablay, sosyal medya hesabından ayrılık mesajı yayımladı. Üç yıllık birlikteliğini ve takım başarısını vurgulayan Ablay, kulübe teşekkür etti.

Elazığspor'un yollarını ayırdığı Mehmet Ablay, sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayımladı.

3. Lig şampiyonluğunda bordo-beyazlı formayı giyen ve yeni sezon hazırlıklarına da katılan ancak yolların ayrılması kararı alınan genç oyuncu Mehmet Ablay, sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayımladı. Genç futbolcu mesajında; "Bugün, Elazığspor ile olan birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beraber yaşadığımız 3.lig şampiyonluğu ve 2. Lig'de play-off yarı finaline kadar yükselme başarısı gösterdik. Bu şanlı formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve Elazığspor taraftarlarının önünde sahaya çıkmak benim için çok gurur ve onur vericiydi. Başta kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulumuza birlikte çalıştığımız teknik direktörlerimize, futbolcu ağabeylerime ve kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza ve bizlere her zaman destek veren büyük Elazığspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

