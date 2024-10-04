Mega Fight Arena'da Şampiyonlar Ringe Çıkıyor

Mega Fight Arena'da şampiyon isimler ringe çıkacak

İSTANBUL, - İSTANBUL önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. Dünya çapında ünlü sanatçıların da konser vereceği gecede Mega Fight Arena (MFA) profesyonel boks ve kickboks karşılaşmaları 5 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Ataköy'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

K-1 ŞAMPİYONU HASAN TOY 3.5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ KEMER İÇİN İRANLI İRAJ MORADİ'YE KARŞI

Dünyanın tartışmasız en prestijli kickboks organizasyonlarından biri olan K-1'in 75 Kg'daki finalleri geçen sene Japonya'da yapılmıştı. Yokohama'daki finallerde bir gecede 3 maç kazanarak ve son finalde ev sahibi Shintaro Matsukura'yı nakavt ederek şampiyon olan Hasan Toy da MFA'da ringe çıkacak. Rakibi ise son zamanların en iyisi olarak gösterilen İranlı İraj Moradi. Bu iki isim 3.5 Milyon TL değerindeki altın kemeri kazanmak için karşı karşıya gelecek.

SEREN AY ÇETİN VE ARDA AVCI'NIN RAKİPLERİ HİNDİSTAN'DAN

Boksta gecenin ana maçında, 25 Mayıs'ta Dina Thorslund ile Danimarka'da çifte dünya şampiyonluk maçına çıkan ancak kaybeden Seren Ay Çetin ile Hintlilerin 6 maçta 6 galibiyeti bulunan yenilgisiz boksörü Renu Phougat ile ringe çıkacak. Aynı gece Arda Avcı ise boşta bulunan WBA yarı orta sıklet Asya şampiyonluk maçında 11 galibiyeti tek yenilgisi olan Hindistanlı Gurpreet Singh ile kozlarını paylaşacak.

KONSER DOLU GECE

Burak Mataracı ve Mert Akdağ ile Birol Topuz'un birlikte organize ettiği MFA serisinin ikinci gecesinde Era Istrefi, Mimi Barber'ın vereceği konserlerin dışında Adam Clay de canlı performansları ile maç aralarında Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran boks severlere eğlenceli anlar yaşatacak.

BİLGEHAN DEMİR, MFA İLE GERİ DÖNÜYOR

2021'de spikerlikten emekli olduğunu açıklayan ve "Kayıp Madalyon" kitabını yazdığı dönemde spikerliğe 3 yıl ara veren Bilgehan Demir'in de geri dönüş yapıp maçları anlatacağı MFA gecesinde ringe çıkacak isimler şöyle:

Abolfazi Yadegari / Muhammed Turgut / 63 Kg

Levin Van Heeckeren / Sinan Ulutürk / 85 Kg

Rudsel Zinhagel / Serhat Değirmenci / 85 Kg

Mücahit Sezer / Enes Tetik / 90 Kg

Figuereido Landman / Recep Doğan / 77 Kg

Rodrigo Mineiro / Mücahit Kulak / 81 Kg

Iraj Moradi / Hasan Toy / 75 Kg

Johan Bagiu / Batuhan Çiftçi / 61.2 Kg

Pascal Abel Ndomba / Yedil Kozhamberdiyev / 90.8 Kg

Ramal Amanov / Berkay Varol / 79,4 Kg

Gurpreet Singh / Arda Avcı / 66 Kg WBC Asya Kemeri

Renu Phogat / Seren Ay Çetin / 56 Kg