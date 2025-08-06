Medine Ravza Güleç, Galatasaray'a Transfer Olup U15 Kız Milli Takımı'na Davet Edildi

Kocaeli'de yapılan seçmelerde dikkat çeken genç yetenek Medine Ravza Güleç, Galatasaray'a transfer olmasının ardından U15 Kız Milli Takımı'na davet edildi. Körfez Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği oyuncunun bu başarısı kulüpte sevinçle karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu bir süre önce 14 bölge, 20 şehirde kadın milli takımlar antrenörleri tarafından U15 Kız Milli Takımı için ülke çapında seçmeler düzenlenmişti. Bu kapsamda Kocaeli'de yapılan taramalarda da kız futbol takımlarından bazı oyuncular belirlenerek milli takımlara davet edildi. Bunlardan biri de Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Medine Ravza Güleç oldu. 2011 yılı doğumlu olan Güleç, seçmelerden sonra Körfez ekibinden Galatasaray'a transfer olurken, diğer yandan da U15 Kız Futbol Milli Takımı'na çağrıldı. Eski oyuncularının U15 Milli Takımı'na davet edilmesi Körfez Gençlerbirliği'nde de sevinçle karşılandı.

Sevinçle karşılandı

Körfez GB'den eski sporcuları Medine Ravza Güleç tebrik edilerek, "Filiz lisanslı olarak futbola kulübümüzde başlayarak yetişen Medine Ravza, 2024-2025 sezonun ilk yarısında kulübümüzde oynarken ocak ayında Galatasaray'a transfer oldu. Hem transferi hem de milli takıma davet edilmesi bizleri ayrıca memnun etti. Kendisine ve milli takımımıza başarılar dileriz." denilerek başarı temennisinde bulunuldu.

Tuğçe Mercan teknik direktörlüğünde U15 Kız Milli Futbol Takımı 4 kaleci ve 40 futbolcu Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı. U15 Kız Milli Takımı, 20-26 Kasım tarihlerinde İngiltere'de Almanya ve İzlanda'nın da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak. - KOCAELİ