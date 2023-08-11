Sivasspor Kulübü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında sağlık alanında 2023-2024 sezonu için sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Medicana Sivas Hastanesi, 9 yıldır Sivasspor'un sağlık sponsoru olarak devam ediyor.

Medicana Sağlık Grubu, Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda da sağlık sponsoru oldu.

Sivasspor Kulübü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında sağlık alanında 2023-2024 sezonu için sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Medicana Sivas Hastanesi, 9 yıldır Sivasspor'un sağlık sponsoru olarak devam ediyor. İmza töreninde konuşan Başkan vekili Bahattin Eken, " Sivasspor'un sağlık anlamında yıllardır yanında olan Medicana ailesine ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt'a teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki her an yanımızdalar ve bize güven veren bir ekiple destekler" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara ise, "Yıllardır Sivas'ı ve ülkemizi Avrupa'da başarı ile temsil eden ülkemizin gururlarından birisi olan Sivasspor'a sağlık sponsoru olmak başarılarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'a, Sivasspor Kulübü Başkan vekili Bahattin Eken'e emekleri için teşekkür ederim. Zor geçecek bir sezonda takımımızın yanınızdayız. Sivasspor'a 2023-2024sezonunda da başarılar diliyoruz" diye konuştu. - SİVAS