Mecnun Otyakmaz: Ligler Devam Edecek, Ancak Güvenlik Tavsiyeleri Değerlendirilecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılışı şerefine düzenlenen gala yemeği, futbol dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Organizasyon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşanan depreme değinerek sözlerine başlayan Mecnun Otyakmaz, "Öncelikle herkese geçmiş olsun. Böyle bir günde deprem olması bizi üzdü. Allah'tan tatildi ve çocuklar dışarıdaydı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün federasyonumuzda çocukları ağırladık ve onlarla güzel bir aktivite yaptık. Ama depremle bu gölgelendi. Bütün ülkemize ve şehrimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

'LİGLERİMİZ OLDUĞU ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Yaşanan depremin ligdeki maç programına etkisinin sorulması üzerine Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik gözüküyor ama bu konuda bizim verdiğimiz bir karar yok. Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek. Ancak olağanüstü bir durum olursa ve güvenlik kurulundan böyle bir tavsiye gelirse bunu sonra ayrıca değerlendirebiliriz. Şu an programımızla devam ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

İstanbul temsilciliği hakkında konuşmasına devam eden Otyakmaz, "2026 yılında bir final karşılaşmamız var. 2027'de de var. Ayrıca 2032'de de Avrupa Şampiyonası var. Dolayısı ile çok sık işlerimiz olacak. Gelişlerimiz gidişlerimiz çok olacak. O yüzden sayın başkanımızın tasarrufları ile hem UEFA Başkanı hem de TFF başkanının yaptığı ikili görüşmelerde karar verildi. İstanbul'un başkanımızın deyişi ile 'Napolyon'a sormuşlar İstanbul'un merkezi neresi diye o da İstanbul demiş'. Oradan atıfla İstanbul'da merkezin olmasının iyi olacağı konuşuldu ikisinin arasında. Dolayısı ile bugün bunu uyguluyoruz. Şimdi de gala yemeğindeyiz. Avrupa içinde Türkiye içinde iyi olacağına inanıyoruz. Bu hepimiz için kolaylık ve ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Ceyhun Kazancı'nın yerine göreve getirilmesi hakkında," Ceyhun Kazancı'dan boşalan yer görev dağılımında tekrar bana düştü. Tecrübelerime dayanarak arkadaşlarımız bu görevi bana layık gördüler. Amerika'ya gitmek için elimizden gelen her şeyi yönetim olarak yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.