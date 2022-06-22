Mecnun Otyakmaz: İhtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz

"Hem TFF'nin hem de Kulüpler Birliği'nin yeni yönetimi sorunları çözecektir"

"Fajr ile devam etmek isterdik. Ancak o fiyatı, o yaştaki bir oyuncuya vermemiz çok mümkün değildi"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz" dedi.

"Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz. Rıza hocanın Beşiktaş ile öyle bir görüşme yaptığını düşünüyorum. Bana bir şeyler söyledi. Ama pek olacak bir şey yok diye düşünüyorum."