Mbaye Diagne, 1. Lig'i sallamaya devam ediyor

Mbaye Diagne, 1. Lig'i sallamaya devam ediyor
Güncelleme:
Amedspor sahasında konuk ettiği Sarıyer'i Mehmet Yeşil ve Diagne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezon başında Türkiye'ye geri dönen Diagne, son 4 maçta 6 gol attı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Amedspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Amedpsor, 2-0'lık skorla kazandı.

AMEDSPOR İKİ FARKLA KAZANDI

İlk yarısında gol olmayan maçta Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+6'da Mbaye Diagne kaydetti.

SON 4 MAÇTA ALTINCI GOL

Sezon başında Türkiye'ye geri dönen Süper Lig'in eski gol kralı Diagne, takımıyla çıktığı son 4 maçta 6. golünü attı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 13'e çıkardı. Sarıyerspor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Amedspor, deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak. Sarıyerspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
