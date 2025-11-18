Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain arasında aylardır süren kriz yargıya taşındı. Psg, eski yıldızından 440 milyon euro talep ederken Mbappe'nin karşı hamlesi 263 milyon euro oldu. Mahkemede toplam 663 milyon euroluk dev bir dosya oluştu.

KRİZ 17 KASIM'DA MAHKEMEYE TAŞINDI

Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain'in 2024 yazından bu yana çözülemeyen anlaşmazlığı, Paris İş Mahkemesi'nde görülen duruşmayla resmiyet kazandı. İki taraf, uzun süredir devam eden sözleşme ve ödeme ihtilafları nedeniyle ilk kez yüz yüze geldi.

PSG, 440 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Paris Saint-Germain, eski golcüsü Mbappé'den rekor düzeyde tazminat talep etti. Kulübün avukatı Renaud Semerdjian, duruşma sonunda yaptığı açıklamada Psg'nin toplamda 440 milyon euro istediğini duyurdu. Talebin içinde imaj kaybı, gizlenen anlaşma gerekçeleri ve Mbappé'nin reddettiği iddia edilen 300 milyon euroluk Al-Hilal teklifinden doğan transfer fırsatı kaybı yer aldı. PSG cephesi, Mbappé'nin "bedelsiz ayrılmayacağı" yönündeki sözünü tutmadığını savunuyor.

MBAPPE'DEN 263 MİLYON EUROLUK KARŞI TALEP

Mbappé tarafı ise PSG'nin iddialarını reddederek kulüpten toplam 263 milyon euro talep ediyor. Yıldız oyuncunun avukatları, ödenmeyen maaş ve primlerin yanı sıra sözleşmesinin haksız biçimde süresiz hale getirildiğini belirterek psikolojik baskı ve kötü muamele iddialarını mahkemeye sundu. Mbappé'nin tazminat talebi arasında 55 milyon euroluk ödenmemiş alacak kalemi de bulunuyor.

TARİHİN EN BÜYÜK HUKUK SAVAŞLARINDAN BİRİ

Mahkemede tartışılan toplam tazminat miktarı 663 milyon euroyu bulmuş durumda. Bu rakam, futbol dünyasında bir oyuncu ve kulüp arasında görülen en büyük hukuki mücadele olarak tarihe geçmeye aday. Mahkemenin kararı için henüz kesin bir tarih açıklanmadı ancak sürecin oldukça çetin geçmesi bekleniyor.