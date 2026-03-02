Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, dizindeki sakatlık sürecinin uzamasını sağlık ekibine yükledi. İspanyol basını, Mbappe'nin ikinci bir görüş için ülkesine gideceğini, Real Madrid'deki sağlık biriminin yanlış teşhis ve tedavi uyguladığını düşündüğünü aktardı.
- Kylian Mbappe, dizindeki sakatlığın büyümesi ve sürecin uzamasından Real Madrid'in sağlık ekibini sorumlu tuttu.
- Kylian Mbappe'nin Real Madrid formasını en erken 2 hafta sonra giymesi bekleniyor.
- Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 38 gol ve 6 asist yaptı.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'nin son durumu merakla beklenirken, kulüp içerisinde soğuk savaş başladı.
MBAPPE SAĞLIK EKİBİNİ SUÇLUYOR
Cadena SER'in haberine göre; Fransız futbolcu Kylian Mbappe, dizindeki sakatlığın büyümesini ve sürecin uzamasının sorumluluğunu sağlık ekibine attı. Yaşadığı sakatlıklardan sağlık heyetini sorumlu gören Mbappe'nin diziyle ilgili ikinci bir görüş almak için ülkesine gideceği belirtildi. Mbappe'nin yakın çevresine, kulüp yöneticilerinin sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü söylediği dile getirildi.
İKİ HAFTA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
Haberde, Kylian Mbappe'nin Real Madrid formasını en erken 2 hafta sonra yeniden giymesinin beklendiğinin altı çizildi.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performans sergiledi.