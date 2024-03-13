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Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açtı

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PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, ismini menüsünde kullanarak fırın ekmeği tanımlaması yapan bir kebapçıyı dava etme kararı aldı. Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni ise Mbappe'ye, "Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum" şeklinde tepki verdi.

Son zamanlarda PSG'den ayrılığı ve İspanyo devi Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe bu kez çok farklı bir olayla gündeme geldi.

KEBAPÇIYI DAVA ETMEYE KARAR VERDİ

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan yıldız futbolcu, ismini menüsünde geçiren Marsilya taraftarı olan bir kebapçıyı dava etme kararı aldı. Fransa basınında yer alan haberlere göre, Mbappe'nin menüsünde "Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle..." ifadesi yer alan kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açtı

"UTANMIYOR MUSUN"

Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza;" Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum" şeklinde tepki verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kylian Mbappe PSG Spor Haberler

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