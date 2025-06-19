Mazlum Demir, Şanlıurfaspor ile Anlaştı

Menemen FK'nın savunma oyuncusu Mazlum Demir'in Şanlıurfaspor'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Pürüz çıkmaması durumunda Demir'in, İzmir ekibinden ayrılması bekleniyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda ilk olarak iç transfere odaklanırken takımın deneyimli oyuncularından Mazlum Demir'le yol ayrımına geldi. 34 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle yeni bir sözleşme imzalamayacağı ifade edilirken Şanlıurfaspor'la da prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda Mazlum Demir'in yeni sezon itibarıyla Şanlıurfaspor forması giymesi bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Menemen FK ile 35 maçta görev alırken 10 gol atma başarısı gösterdi. - İZMİR