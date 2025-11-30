Mazıdağı Fosfatspor, Erciyes 38 FSK ile Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 2. Grupta sezon başında üst sıraları hedefleyen Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda Erciyes 38 FSK ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 11 karşılaşmaya çıkan beyaz-lacivertli ekip, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik kaydetti. Fosfatspor, toplamda topladığı 13 puan ile 11. sırada yer alıyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor