Mazıdağı Fosfatspor 2-0 kazandı, Play-Off'ta yerini korudu

Mazıdağı Fosfatspor, kendi sahasında Erciyes 38 FK'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Mardin temsilcisi bu sonuçla 38 puana yükselerek ligde 5. sırada ve Play-Off potasında yer alıyor. Ligin 26. haftası itibarıyla 4, 6, 7 ve 8. sıradaki takımlarla aynı puana sahip olan Fosfatspor, sıralamada averaj farkıyla yer buluyor. Ligde son 4 haftaya girilirken, Play-Off mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Fosfatspor, kalan haftalarda alacağı sonuçlarla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı