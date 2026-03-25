Mazıdağı Fosfatspor 2-0 kazandı, Play-Off'ta yerini korudu
Mazıdağı Fosfatspor, kendi sahasında Erciyes 38 FK'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve ligde 5. sıraya yerleşti. Takım, Play-Off potasında kalırken, son haftalarda puan mücadelesi veriyor.
Mardin temsilcisi bu sonuçla 38 puana yükselerek ligde 5. sırada ve Play-Off potasında yer alıyor. Ligin 26. haftası itibarıyla 4, 6, 7 ve 8. sıradaki takımlarla aynı puana sahip olan Fosfatspor, sıralamada averaj farkıyla yer buluyor. Ligde son 4 haftaya girilirken, Play-Off mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Fosfatspor, kalan haftalarda alacağı sonuçlarla üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. - MARDİN
