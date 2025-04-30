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Mazıdağı Fosfatspor, Amasyaspor'u 3-0 Yenerek 2. Tura Yükseldi

Mazıdağı Fosfatspor, Amasyaspor'u 3-0 Yenerek 2. Tura Yükseldi
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TFF 3. Lig'e yükselme play-off 1. tur maçında Mazıdağı Fosfatspor, Amasyaspor'u 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Burak Temir ve Batuhan Ayvaz'ın golleriyle Fosfatspor galip geldi.

Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor Nesine 3. Lig play-off 1. turda Amasyaspor'u 3-0 yenerek 2. tura yükseldi.

TFF 3. Lig'E yükselme play-off 1. tur maçları bugün oynandı. Fosfatspor, Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda Amasyaspor'a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi-beyazlı ekip, aradığı golü Burak Temir ile 68. dakikada buldu. 74. dakikada tekrar sahneye çıkan Burak Temir skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada Amasyaspor'un ağlarını havalandıran Batuhan Ayvaz, skoru belirleyen golü attı ve durumu 3-0'a getirdi. Fosfatspor, bu galibiyetle play-offta 2. tura yükseldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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