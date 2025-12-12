Mazıdağı Fosfatspor'dan hakemlere tepki

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş 1969 Spor müsabakası sonrasında yaptığı açıklamayla, hem maçtaki hakem hatalarına hem de futbolcularına yapılan fiziksel müdahaleye sert tepki gösterdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve çağırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeşil sahalarda futbolun konuşulması gereken bir ortamda, her hafta hakem hatalarıyla gündeme gelinmesi Türk futbolu adına büyük bir ayıptır" ifadelerine yer verildi. Kulüp, hakemlerin hatalı kararlarıyla sahadaki gerilimin arttığını ve futbolcuların sağlığını tehlikeye atmalarının ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yaşanan olayın boyutunu gözler önüne seren şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim Kahramanmaraşspor müsabakası sonrasında futbolcumuz Şükrü Kaan Kılıçaslan'a doğrudan boğaza yönelik yapılan müdahale, Türk futbolu adına son derece üzücü ve kabul edilemez bir tablo ortaya koymuştur."

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, hakemlerin hatalarına göz yuman Türkiye Futbol Federasyonunun bu duruma artık sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, yetkilileri bu ciddi durumla ilgili gereken adımları atmaya davet etti. - MARDİN