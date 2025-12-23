Mazıdağı Fosfatspor'da 9 ayrılık birden

TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında isimleri geçen 9 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla 9 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonu başında kulübümüz ile sözleşme imzalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında isimleri paylaşılan futbolcularımızdan Barış Baran, Halil İbrahim Kaya, Serhat Değer, Atakan Şahintürk, Nimet Kayaalp, Salih Akçay, Bayduhan Taşova, Taşkın Kartal ve Sarp Tenim ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Karşılıklı mutabakat ile sözleşmeleri feshedilen futbolcularımıza, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz."

9 futbolcuyla birden yollarını ayıran Mazıdağı Fosfatspor'da yönetim, kadroda oluşan bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Ligin devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermeyi planlayan kulüp, eksik mevkileri yeni isimlerle takviye ederek ligin ikinci yarısına daha güçlü ve iddialı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. - MARDİN