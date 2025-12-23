Haberler

Mazıdağı Fosfatspor'da 9 ayrılık birden

Mazıdağı Fosfatspor'da 9 ayrılık birden
Güncelleme:
TFF 3. Lig ekiplerinden Mazıdağı Fosfat Spor, bahis soruşturmasında isimleri geçen 9 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla 9 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonu başında kulübümüz ile sözleşme imzalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında isimleri paylaşılan futbolcularımızdan Barış Baran, Halil İbrahim Kaya, Serhat Değer, Atakan Şahintürk, Nimet Kayaalp, Salih Akçay, Bayduhan Taşova, Taşkın Kartal ve Sarp Tenim ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Karşılıklı mutabakat ile sözleşmeleri feshedilen futbolcularımıza, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz."

9 futbolcuyla birden yollarını ayıran Mazıdağı Fosfatspor'da yönetim, kadroda oluşan bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Ligin devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermeyi planlayan kulüp, eksik mevkileri yeni isimlerle takviye ederek ligin ikinci yarısına daha güçlü ve iddialı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
