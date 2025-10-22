Haberler

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup'ta Ruins Etabı Başladı

The Bodrum Cup'ın ikinci yarış günü Yalıkavak-Iasos arasında 14 millik parkurda gerçekleştirilen Ruins Etabı ile başladı. 'Nesillerce' temasıyla geçmiş ve bugünü buluşturan yarış, denizcilerin görsel şöleni ile devam etti. Organizasyon Başkanı Süleyman Uysal, Iasos rotasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup'ın ikinci yarış günü, Ege'nin tarih kokan sularında başladı. Yalıkavak-Iasos arasında 14 millik parkurda gerçekleştirilen Ruins Etabı, bu yıl "Nesillerce" temasıyla geçmiş ile bugünü aynı rotada buluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla Maximiles Black 37. The Bodrum Cup'ın Yalıkavak Marina'dan verilen startıyla birlikte yelkenciler, kuzeydoğu yönünde rüzgarla yarıştı. Farklı tipteki teknelerin mücadele ettiği etapta, denizciler stratejik hamleleri ve ustalık dolu manevralarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, ikinci yarış gününe ilişkin yaptığı açıklamada, Iasos rotasının yeniden programa alınmasının özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Uysal, "Iasos, The Bodrum Cup tarihinde her zaman özel bir yere sahip oldu. Yıllar sonra yeniden bu rotada olmak bizim için sadece bir yarış değil, geçmişle bugünü buluşturmak anlamına geliyor. 'Nesillerce' temasının en güçlü yansımasını bu etapta yaşıyoruz" dedi.

"Kültürel mirasımızın devamlılığı"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise Iasos etabının Bodrum denizcilik geleneğini hatırlattığını vurguladı. Aras, "Iasos, Ege'nin en eski liman kentlerinden biri. The Bodrum Cup'ın rotasında yeniden yer alması, kültürel mirasımızın devamlılığını simgeliyor. Bu yıl 'Nesillerce' diyerek çıktığımız bu yolculukta, geçmiş rotalarımızı bugünün yelkencileriyle yeniden yaşamak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Denizle bütünleşen bir ruh"

Cactus Hotels Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben, yarışa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Erben, "Bodrum'un denizle bütünleşen ruhunu hissettiğimiz bu özel akşamda sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Ruins Luxury Resort olarak The Bodrum Cup'a ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Rüzgarınız bol, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
