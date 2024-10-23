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Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada direkten gelen topu akrobatik bir şekilde ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI'DEN AKROBATİK VURUŞ

Maça baskılı başlayan Galatasaray, 28. dakikada golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Osimhen, orta alandan koşu yapan Mertens'e yerden pas verdi. Mertens'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin üst direğinden döndü. Ardından top ceza sahasının soluna düştü. Orada bulunan Icardı boş kaleye akrobatik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İşte o gol;

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Futbol Spor

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Yorumlar (5)

Veysel null:

AVRUPA DA AKLA KARA ORTAYA ÇIKIYOR İŞTE, GALATASARAY AVRUPA LİGİ NDE 8. SİRADA İKEN, SALINCAKÇI JK 36 KULÜP ARASINDA SON SİRADA 36. SİRADA YER ALİYOR. ŞU DÜNYADA ADALET KADAR GÜZEL BİRŞEY YOK.

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Veysel null:

TFF VE HAKEMLERİ OLMADIĞINDA ICARDI NİN GOLLERİ SACMA SEBEPLERLE İPTAL EDİLMİYOR, GALATASARAY ŞOV YAPIYOR. TFF VE HAKEMLERİ salıncakçı takımı kollamazsa Galatasaray salıncakçı kuş takımına 8 gol fark atar....

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alinecati unlu:

Galahaber bile bukadar gsci değil

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Köksal Çelik:

(P)immobile gibi penaltıdan atmıyor

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