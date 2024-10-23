Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada direkten gelen topu akrobatik bir şekilde ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 28. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
ICARDI'DEN AKROBATİK VURUŞ
Maça baskılı başlayan Galatasaray, 28. dakikada golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Osimhen, orta alandan koşu yapan Mertens'e yerden pas verdi. Mertens'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin üst direğinden döndü. Ardından top ceza sahasının soluna düştü. Orada bulunan Icardı boş kaleye akrobatik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
İşte o gol;