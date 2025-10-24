Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

İtalya Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Milan, Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin savunma, kanat ve forvet mevkilerine nokta atışı transferler istediği belirtiliyor.

HEDEFTEKİ İLK İSİM ICARDI

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'yi kadrosunda görmek istiyor. Allegri'nin Osimhen'in yedeği konuma düşen yıldız ismi takımında görmeyi çok istediği belirtildi.

SAVUNMAYA KIM MIN-JAE

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Milan'ın Bayern Münih'te forma şansı bulamayan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile temasa geçmeyi planladığı, alternatif olarak da Liverpool'dan Joe Gomez, Udinese'den Thomas Kristensen ve Oumar Solt ile Lazio'dan Mario Gila'yı listeye aldıkları aktarıldı.

KANAT TRANSFERİNDEKİ HEDEF İSE SON

Kanat transferinde de sezon başında Tottenham'dan LAFC'ye transfer olan Heung-Min Son'un yer aldığı beliritildi. Dünya Kupası maçları öncesinde formda kalmak isteyen yıldız ismin ABD'den kiralanma ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.