Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını iptal ettirdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti.

KREDİ KARTLARINIİPTAL ETTİRDİ

Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; yıldız futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait olan tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.

AVUKATI DOĞRULADI

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor" dedi. Wanda'nın avukatı devamında ise "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur" dedi.