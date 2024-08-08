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Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını iptal ettirdi

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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi'nin Nara'dan intikam almak için kolları sıvadığı ve tüm kredi kartlarını bloke ettirdiği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti.

KREDİ KARTLARINIİPTAL ETTİRDİ

Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; yıldız futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait olan tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.

AVUKATI DOĞRULADI

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor" dedi. Wanda'nın avukatı devamında ise "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (9)

ortalama bir vatandas:

Fb liyim, bu herifi de hiç sevmem ama avukatin dedigine bak yahu: zorlayici onlemmis?? Kadin boynuzu takmis bosaninca belki nafaka da alacak, zaten menajeri diye komisyon da aliyor, evi terkeden kadinin kartini iptal edince erkek zorba oluyor

232
3
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Zeki Anti:

Avukat kendisinden biliyormuş bu işleri galiba öyle açıklayabildiğine göre... Ne yapsın kendisini istemeyeni bir de beslesin mi?

119
0
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Veysel null:

Bu kadınlara asla hak verilmemeli, verilince böyle oluyor çoğu. Bakın bütün kadınlar demiyorum çoğu diyorum. Bu kadınlara fazla özgürlük verdik tepemize çıktılar. ICARDI wanda güzel bir örnek benim dediğim bu konuda

83
23
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Perwer:

Wanda Nara'nın kendisi zaten kredi kartıdır. Geçerli olmadığı POS cihazı yoktur.

71
3
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cemil adıyaman:

Van'da da kart mi yok her yeri kart zaten

22
1
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1gerceklerinsesi:

İntikam bu mu? Olması gereken değil mi zaten? Aksi hâlde enayi olmaz mı? Ha kirva?

19
2
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Ahmet null:

Size ne

9
0
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Emrehan Ozgen:

O değil de en son durum nedir birader? Bitti mi bu ilişki, bitmedi mi? Bir karar verin de rahatlayalım

7
0
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