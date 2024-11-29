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Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor

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Ayrılık sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Çiftin Türk hukukuna göre boşanmasının mümkün olmadığı, boşanma sürecinin de evlendiği ülkenin hukukuna göre gerçekleşmek zorunda olduğu ortaya çıktı.

Her geçen gün yeni gelişmelerle karşımıza çıkan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesinin mümkün olup olmayacağı da gündeme geldi.

BOŞANAMIYORLAR

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesi söz konusu değil. Son günlerde sık sık Mauro Icardi'nin boşanma davasını Türkiye'de açması halinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle tazminat ve nafaka ödemek zorunda kalmayacağı, iki kızlarının velayetini alabileceği yazılıyor.

Ne var ki Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın Türk hukukuna göre boşanmaları söz konusu değil. Milletlerarası Özel Hukuk'a göre, boşanma hükümleri, çiftin evlendiği ülkenin hukukuna göre gerçekleşmek zorunda. Yani çift sadece Arjantin hukukuna göre boşanabilir.

Milletlerarası Özel Hukuk'a göre;

MADDE 14 – (1) Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku bulunmadığı takdirde, Türk hukuku uygulanır.

(2) Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Yaaa niye bizim ülkenin kanununa göre boşansınki Arjantinde açar davayı oldu bitti

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Haber YorumlarıYusuf Yıldırım:

Bizim ülkenin kanunları hep kadınlardan yana. Kazandığı ne varsa kadına verir. Arjantin kanunlarıyla boşanması çok daha mantıklı.

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