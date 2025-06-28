Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi
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Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında çocuk krizi yaşandı. Mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyen Wanda Nara nedeniyle eve polis geldi. Nara kapıyı açmayınca, Icardi çocuklarına kavuşabilmek için yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı. Icardi, uzun bekleyişin ardından çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi saha içi olduğu kadar futbol dışındaki hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

WANDA NARA ÇOCUKLARI TESLİM ETMEDİ

10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı. Bir yandan Mauro Icardi'nin çocukları için eski eşi Wanda Nara'ya açtığı velayet davası devam ediyordu.

Mahkeme kararıyla, Mauro Icardi'nin kızlarını Wanda Nara'nın evinden alıp bir hafta boyunca birlikte yaşama hakkı tanındı.

ICARDI SAATLERCE BEKLEDİ

Nara, mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara kapıyı açmadı. Icardi bu sebeple yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı. Uzun bekleyişin ardından çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Wanda,ne orrrozbuymuşssun lan...

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Gençlik güzellik sağlık sıhhat bol para çocuklar şahane bir yaşam şöhret eğlence hayat bunlara her şeyi birden sunmuş ama hala bu hayata çomak sokmak,dilerim bu günleri aramazlar yaptıklarndan pişman olmazlar neyi nasıl kaybettiğini anlamazssın bazen ta ki başına gelene kadar

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Haber Yorumlarıtugba b.:

pilar smith in x'ten paylaşımını gördüm kadın cocuklarına anlatıyo babanızla birlikte zaman geçirmelisiniz yoksa beni evden alıp götürecekler diye, cocuklar istemiyo japon bakıcısı mı ne varmış cocuklar onunla kalmak istemiyolarmış onlarla konusarak sakinleştirmeye calıstırdıkları için çok zaman geçmiş sonra babalarına gitmişler mecbur. Bilmeden konusmayın kadın neden babaya vermesin sonucta ondan nafaka alıyo zaten sıkıntısı yok

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Galatasarayın yengesi ahaha

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