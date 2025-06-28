Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi saha içi olduğu kadar futbol dışındaki hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

WANDA NARA ÇOCUKLARI TESLİM ETMEDİ

10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı. Bir yandan Mauro Icardi'nin çocukları için eski eşi Wanda Nara'ya açtığı velayet davası devam ediyordu.

Mahkeme kararıyla, Mauro Icardi'nin kızlarını Wanda Nara'nın evinden alıp bir hafta boyunca birlikte yaşama hakkı tanındı.

ICARDI SAATLERCE BEKLEDİ

Nara, mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara kapıyı açmadı. Icardi bu sebeple yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı. Uzun bekleyişin ardından çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.