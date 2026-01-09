Haberler

Mauro Icardi: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa finalinin önemli olduğunu belirterek, kulüp ve taraftar için kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, finallerin önemli olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadık. Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu kupa hem kulübümüz hem de taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz"

Bireysel performanstan daha çok takım oyununa vurgu yapan Icardi, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Kaptan olduğum için çok onur duyuyorum ve şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri takımıma yardımcı olamaya çalıştım. Futbol, kolektif bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman onun sonucunda bireysel ödülleri kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruya 32 yaşındaki futbolcu, "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimiz zaman da Arjantinli olarak yaşadığım atmosfere şaşırmıştım. Özellikle derbilerdeki atmosfer, çok iyi ve çok farklı. Taraftarımız için bu tür maçlar çok önemli. Onları yarın tekrardan çok mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık. Daha fazlasını da kazanmak istiyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
