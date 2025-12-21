Haberler

Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçti

Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçti
Güncelleme:
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de 60. golünü kaydetti ve Galatasaray'ın bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

  • Mauro Icardi, Galatasaray'da Süper Lig'de attığı 60. golle kulübün en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
  • Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin 59 gollük Süper Lig rekorunu geçti.
  • Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de toplam gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.

ICARDI ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

TOPLAM GOL SAYISI 9 OLDU

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı. Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

500

