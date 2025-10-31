Mauro Icardi, Galatasaray'da 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Arjantin'in Rosario kentinde 19 Şubat 1993'te dünyaya gelen Icardi, genç yaşta Avrupa'ya adımını attı. Icardi, Kanarya Adaları takımı Vecindario'nun altyapısında başlayan kariyerinde kısa sürede dikkatleri çekti ve dünya devi Barcelona'nın altyapısına transfer oldu.

Katalan ekibinden İtalya'nın Sampdoria takımına geçen Icardi, burada A takımda forma giyme şansı buldu. Icardi, Sampdoria'daki başarılı performansının ardından İtalya temsilcisi Inter ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de forma giydi.

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, şu ana kadar Süper Lig'de 74, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer olmak üzere Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıktı.

Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçta oynaması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Gözü Hagi'nin rekorunda

Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 99 resmi maça çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu, 6 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Icardi, Galatasaray'ın en golcü ikinci yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

İlk sezonunda 23 gol attı

Mauro Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda 23 kez rakip fileleri sarstı.

Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gol kaydetti.

İkinci sezonunda gol kralı oldu

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.

Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol kaydetti.

Üçüncü sezonunda sakatlık engeli çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Arjantinli oyuncu, 2024-2025 sezonunda 14 resmi maça çıkarken, 6 kez rakip ağları sarstı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre maça çıkamayan Icardi, Süper Lig'de bu sezonun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Bu sezon 6 gol kaydetti

Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de sezon başından beri rakip ağları 6 kez havalandırdı.

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 9 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maça çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha golle buluşamayan Icardi, ligde ise 6 kez topu filelere yolladı.

Sarı-kırmızılı takımda 5 kupa kaldırdı

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Derbi maçlarında 8 gol kaydetti

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu müsabakalarda 3 gol attı. İcardi Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta da 5 gol kaydetti.