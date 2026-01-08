Haberler

Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsane oyuncusu George Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Icardi, 2 gol daha atarsa kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

  • Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 71 gol atmıştır.
  • Mauro Icardi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2 gol atarsa, Galatasaray tarihindeki en skorer yabancı oyuncu olacaktır.
  • Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusudur.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, üst üste yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuş, birçok rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, 2 gol daha atması durumunda bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

TOPLAM 71 GOL ATTI

Galatasaray kariyerinde toplam 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK

Icardi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin kalesini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU OLMUŞTU

Arjantinli süperstar, sarı-kırmızılı formayla ligde oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol atmış ve bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.

