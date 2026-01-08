Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, üst üste yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuş, birçok rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, 2 gol daha atması durumunda bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

TOPLAM 71 GOL ATTI

Galatasaray kariyerinde toplam 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK

Icardi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin kalesini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncusu olacak.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU OLMUŞTU

Arjantinli süperstar, sarı-kırmızılı formayla ligde oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol atmış ve bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.