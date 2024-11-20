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Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti

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Galatasaray'da çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyat olacak. İtalya'da bıçak altına yatması beklenen Arjantinli golcü, kararını değiştirdi. 31 yaşındaki futbolcu, ameliyat ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmek istiyor.

Galatasaray'da çapraz bağındaki kopma sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi, sahalara dönmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ameliyat basasına yatacak Arjantinli yıldızın tedavisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AMELİYAT İÇİN KARAR DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu. Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.

İTALYA DEĞİL, TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Deneyimli santrforun ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimali oldukça yüksek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti. Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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