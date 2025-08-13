Mauro Icardi: 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz

GALATASARAY'IN golcü futbolcusu ve yeni kaptanı Mauro Icardi, "Saha içerisinde bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyede mücadeleler vermek istiyoruz ve tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Her şeyden önce Galatasaray'ın bütün camiasını çok özledim. Sahada tekrardan onlarla birlikte maçlarda birleşmek, tekrardan bir araya gelmek için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Mauro Icardi, "Yeni sezona başlıyoruz, çok mutluyuz ve yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan devralmak, kaptanlık bandını takmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim, takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım ve şimdi kaptan olarak devralacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı

'3 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDUK VE BUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

3 yıldır süren şampiyonuk serisini devam ettirmek istediklerini aktaran Icardi, "Teşekkür ederim, öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için. Bir aydır zaten takımla antrenmana çıkıyorum, en kısa sürede de takımla birlikte ilk maçıma çıkmak istiyorum ve takıma destek olmak istiyorum. Saha içerisinde bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyede mücadeleler vermek istiyoruz ve tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Her şeyden önce Galatasaray'ın bütün camiasını çok özledim. Sahada tekrardan onlarla birlikte maçlarda birleşmek, tekrardan bir araya gelmek için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum" sözlerini sarf etti.

'NANDO VE DRİES ÖZLENECEK'

Fernando Muslera ve Dries Mertens'i özleyeceklerine dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, "Atmosfer olarak tabii ki de Nando ve Dries özlenecek insanlar. Çok sevdiğimiz, önemli karakterlerdi. Fakat aynı zamanda yeni oyuncularımız da geliyor; çok karizma sahibi, çok karakter sahibi ve saha içinde de dışında da bize destek olacak çok önemli insanlar geliyor. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz da var. Şampiyonluğu ve galibiyetleri getiren de bu oldu aslında geçtiğimiz yıllarda. ve her gün beraber olduğumuz için o aile ortamının olması da en önemli şeylerden bir tanesi başarımız için" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIN GALATASARAY AŞKININ NE KADAR ARTTIĞINI GÖRÜYORUM'

Kulüp, taraftar ve çocuklarla önemli bir bağ kurduğuna değinen Icardi, "3 yıl önce geldiğimde bu benim için yeni bir meydan okumaydı, çok daha farklı bir deneyimdi. Ama şimdi gururla bakıyorum geçtiğimiz sezonlara ve kulübe, etraftaki insanlara, taraftarlara; en önemlisi tabii çocuklara ve onlarla farklı bir bağ kurduğumu, onların Galatasaray aşkının ne kadar arttığını görüyorum ve çok gurur duyuyorum. Aynı zamanda bana zevk veren bir şey; bu insanların futbolun ötesinde bir bağ kurabiliyor olması. Bence bu farklı bir duygu. Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olup geri ödemem gereken bir borç aslında" sözlerini sarf etti.

'KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİM'

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olmasının sorulması üzerine "Kerem konusunda da çok şey söyleyemem. Aslında futbol bu; olur mu, olmaz mı bilmiyoruz, şu anda net bir şey yok. Tabii ki de dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu. Hala Galatasaray içinde çok önemli bir insandı, çok büyüdüğünü de söyleyebiliriz Galatasaray'la birlikte. Ona en iyi dileklerimi sadece söyleyebilirim çünkü çok kıymetliydi. Birlikte geçirdiğimiz zaman ve benim de sevdiğim, benim için de değerli olan bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine; kariyeri için bir artıysa eğer, tabii ki de milli takım için de bir artı ise eğer herhangi bir şey yapabilir, kendi kararı" dedi.

Arjantinli golcü futbolcu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Kulübün amacı elbette kazanmaya devam etmek; 4 kez şampiyon olmak zaten geldiğimden beri en azından hep hedefimiz buydu. Hep şampiyon olmak istedik, Türkiye'nin en iyisi olmak istedik ve 3 senede başardık bunu ve bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili ise nereye kadar gelebiliriz, onunla ilgili söyleyebileceğim en iyi şey, en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileriye gideceğiz. Tabii ki de yeni formatta dört tane evimizde maçımız olacak. Buraya gelen takımlar da ne kadar özel bir deneyim yaşayacaklarını biliyorlar, bize mutlaka ki destek olacaklar. Evdeki atmosfer ve her oyuncu, tabii en ileriye gitmek ister ve her maçı en iyi şekilde bitirmek, galip olmak ister; ona odaklanacağız. Biz de maç maç gideceğiz."

'ÇOK KEYİF ALACAĞIMIZA EMİNİZ'

Victor Osimhen ile birlikte oynamaktan keyif alacaklarını aktaran Icardi, "Maalesef geçen sene ikimizin beraber oynadığı az sayıda maç oldu, onlar da çok keyifli anlardı ama bütün yılın keyfini çıkaramadık. Bu açıdan en önemlisi tabii şampiyon olmaktı, kupayı kazanmaktı. Bu sene de devam etmek istiyoruz ve Victor ve benim ötemde, aslında baktığınız zaman antrenmanlarda gerçekten yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Bu oyuncular ile birlikte aslında galip olacağız; hepimiz birlikte mücadele ederek galip olacağız. Victor geçen sene gol kralı oldu ve bu sene de beraber oynayacağız ve çok keyif alacağımıza eminiz" diyerek sözlerini noktaladı.