2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
İsviçreli sporcu Mathilde Gremaud, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde altın madalya kazanarak, bu dalda olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk kadın sporcu oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde İsviçreli Mathilde Gremaud, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stil kayak kadınlar slopestyle müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

İkinci hakkında 86,96 puan toplayan Mathilde Gremaud, üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Gremaud, serbest stil kayakta olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk kadın sporcu oldu.

Çinli Eileen Gu, 86,58 puanla gümüş, Kanadalı Megan Oldham ise 76,46 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
